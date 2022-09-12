Нижний Новгород, , 19:18 — REGNUM В Нижегородской области уже четвёртый месяц подряд наблюдается незначительная дефляция. В частности, за август цены в регионе снизились в среднем на 0,04%. Об этом сообщили в нижегородском правительстве.

Овощи в магазине Нижнего Новгорода Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Происходит это благодаря сезонному снижению цен на некоторые продовольственные товары.

В частности, морковь подешевела на 29,1%, огурцы — на 23%, капуста — на 21,6%, помидоры — на 18%, свекла — на 17,3%, манная и гречневая крупа — на 4,6% − 8,6%, на яйца — на 5%, на рыбу мороженую — на 2,7% − 4,4%, на мясные субпродукты — на 4,2%, на вермишель — на 3,4%, на сливочное масло — на 1,8% и на свинину — на 1,2%.

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В то же время цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4%, что обусловлено удорожанием электротоваров и бытовой техники — на 2,5% − 5,6%, школьных канцтоваров — на 1,4% и табачных изделий — на 1,3%.

Одновременно с этим выросли цены на услуги — на 1,2%. Основной причиной тому послужил рост тарифов на проезд в общественном транспорте на 14,1% в Нижнем Новгороде.

Также стало известно о том, что в целом за восемь месяцев инфляция в Нижегородской области составила около 10,5%.

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