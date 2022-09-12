Москва, , 19:17 — REGNUM Линия фронта стабилизируется, наступательный порыв ВСУ на балаклейском направлении практически иссяк, но они не оставляют попыток атаковать Лиман, продвинуться в другом направлении, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

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Парламентарий попытался объяснить военную логику простым языком.

«Коли уж так случилось, что [ВСУ] прорвали нашу оборону, ничего не оставалось, кроме как на отходе вести мобильную оборону. Что это Мобильная оборона, это когда части отходят, на рубежах (овраги, реки, которые позволяют задержать противника) через 10−20 километров». — отметил депутат в телеграм-канале.

Противнику приходится выходить, развертывать артиллерию, планировать бой, создавать систему огня, указал Гурулёв.

«Наши силы в это время снова отходят, оборудуют ещё глубже новые рубежи. Противник тратит силы, затем ему снова приходится организовывать бой. Мы в это время перебрасывали резервы, в основном воздухом, худо-бедно в каждый Ми-26 БМП влезет и рота солдат. На эти рубежи резервы подтягивали, чтобы противнику нанести поражение, были массово задействованы фронтовая и штурмовая авиация, там, где на рубежах были остановки, врагов усиленно били», — рассуждает он.

«Основная задача мобильной обороны — противника сдержать, а далее, собрав резервы, нанести ему поражение», — резюмировал член комитета Госдумы по обороне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия».