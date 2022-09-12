Тбилиси, 12 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Грузии значительно выросли цены на средства гигиены, сообщает 12 сентября bpn. ge.

Мыло

В частности, средства личной гигиены в августе 2022 года по сравнению с декабрем 2019 года подорожали на 34,59%, в то время как в августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года ценник составил 12,55%.

Так, в августе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года больше всего выросла цена на хозйственное мыло — на 35,11%, а также выросла цена на туалетное мыло — на 17,86%. Цены на дезодоранты выросли на 20,15%, средства для умывания — на 21,35%, детские гигиенические подгузники — на 15,76%. Туалетная бумага подорожала на 15,52%, шампунь — на 16,85%, краска для волос — на 10,18%, синтетические стиральные порошки — на 11,17%. А вот лак для ногтей подешевел на 0,09%.

За тот же период цены на синтетические средства для мытья посуды выросли на 9,77%, бумажные салфетки — на 7,42%, салфетки для уборки пыли — на 11,24%, одноразовые носовые платки — 10,13%.