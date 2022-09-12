Анкара, 12 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 35-летний экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Турции по футболу Арда Туран объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом игрока был турецкий «Галатасарай».

ФК Галатасарай

«Это было непросто, но красиво», — написал Арда Туран на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне Арда Туран, выступая за «Галатасарай», принял участие в 12-ти матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее Арда Туран также выступал за мадридское «Атлетико» и «Истанбул Башакшехир».