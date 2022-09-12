Святогорск, 12 сентября 2022, 19:08 — REGNUM Ложными назвал мэр города Святогорска (ДНР) Владимир Бандура слухи о том, что якобы населённый пункт захватили ВСУ. Подобные сообщения он назвал фейком.
«Наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», — заявил Бандура 12 сентября в интервью ТАСС.
Ранее фейк о захвате бандеровскими боевиками двух городов в ЛНР опровергли в администрации республики.
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