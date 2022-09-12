Святогорск, ДНР, 12 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Ложными назвал мэр города Святогорска (ДНР) Владимир Бандура слухи о том, что якобы населённый пункт захватили ВСУ. Подобные сообщения он назвал фейком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

«Наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», — заявил Бандура 12 сентября в интервью ТАСС.

Ранее фейк о захвате бандеровскими боевиками двух городов в ЛНР опровергли в администрации республики.