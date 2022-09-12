Глава Святогорска заявил, что город по-прежнему контролируется ДНР
Святогорск, ДНР, 12 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Ложными назвал мэр города Святогорска (ДНР) Владимир Бандура слухи о том, что якобы населённый пункт захватили ВСУ. Подобные сообщения он назвал фейком.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Строй
«Наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», — заявил Бандура 12 сентября в интервью ТАСС.
Ранее фейк о захвате бандеровскими боевиками двух городов в ЛНР опровергли в администрации республики.