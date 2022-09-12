Ливерпуль, Великобритания, , 19:03 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Шотландии по футболу Эндрю Робертсон пропустит ближайшие матчи «Ливерпуля» из-за травмы. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

Эндрю Робертсон Liverpoolfc.com

«Роббо не сможет принять участие в игре с «Аяксом», 100%. Он почувствовал что-то в конце игры, где-то около 93-й минуты, — а окончательно понял, что получил повреждение, уже только на следующий день. Я бы сказал, что он вылетел как минимум до окончания перерыва на матчи сборных», — заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В текущем сезоне Эндрю Робертсон принял участие в восьми матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 589 минут.