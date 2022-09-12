Белая Церковь, Украина, 12 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Киевской области бывш. УССР был арестован убийца предпринимателя из Грузии, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Victor Арест

Человек, подозреваемый в убийстве Николая Давиташвили, был задержан в городе Белая Церковь. Это 39-ти летний гражданин России, долгое время находившийся в международном розыске.

Грузинский бизнесмен исчез в центре Киева 26 ноября 2019 года, а позже его тело было найдено в колодце с огнестрельными ранениями. Есть предположение, что убийство было заказным.