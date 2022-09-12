Нижний Новгород, 12 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Пятерых сотрудников нижегородского завода подозревают в хищениях на сумму около одного миллиона рублей. Об этом сообщили в Нижегородском районном суде 12 сентября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

По данным следствия, работники завода занимая длительное время различные должности «похищали имущество предприятия».

«Постановлением от 10 сентября 2022 года двух злоумышленников взяли под стражу сроком до 28 октября 2022 года включительно. Один подозреваемый помещен под домашний арест на тот же период. В отношении еще двоих фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнил портал «В городе N».