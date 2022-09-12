Нью-Йорк, США, 12 сентября 2022, 19:00 — REGNUM Организации Объединённых Наций требуется как минимум 1 миллиард долларов США для предотвращения голода в Сомали. Такое заявление сделал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, сегодня, 12 сентября.

Здание ООН
Здание ООН

По словам Гриффитса, если не нарастить помощь Сомали — голод появится сразу в двух регионах страны в период между октябрем и декабря 2022 года. В этих двух регионах живут более 400 тысяч детей, которым угрожает голод.

«Гуманитарные организации мобилизуют ресурсы. Только в Сомали нам нужен миллиард долларов», — сказал Гриффитс.

Он подчеркнул, что Всемирная организация будет просить эти средства у доноров в течение ближайших недель, когда в штаб-квартире организации в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня сессииГенассамблеиООН.