Нью-Йорк, США, , 19:00 — REGNUM Организации Объединённых Наций требуется как минимум 1 миллиард долларов США для предотвращения голода в Сомали. Такое заявление сделал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на виртуальном мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, сегодня, 12 сентября.

Здание ООН

По словам Гриффитса, если не нарастить помощь Сомали — голод появится сразу в двух регионах страны в период между октябрем и декабря 2022 года. В этих двух регионах живут более 400 тысяч детей, которым угрожает голод.

«Гуманитарные организации мобилизуют ресурсы. Только в Сомали нам нужен миллиард долларов», — сказал Гриффитс.

Он подчеркнул, что Всемирная организация будет просить эти средства у доноров в течение ближайших недель, когда в штаб-квартире организации в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня сессииГенассамблеиООН.