Ливерпуль, Великобритания, , 18:57 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ливерпуль» планирует подписать 25-летнего центрального полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Австрии Конрада Лаймера. Об этом 12 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

В текущем сезоне Конрад Лаймер принял участие в пяти турах немецкой Бундеслиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

За «Ред Булл Лейпциг» Лаймер выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего австрийца в 28 миллионов евро.