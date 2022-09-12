Тегеран, , 18:59 — REGNUM Новый иранский беспилотник Arash-2 создан специально для операций против Израиля, в частности, в районах Тель-Авива и Хайфы, сообщил 12 сентября командующий сухопутными силами Ирана генерал Киюмарс Хейдари.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, новый БПЛА уже принят на вооружение и поступает военным.

«Генерал отметил, что Arash-2 спроектирован специально для реализации атак на Хайфу и Тель-Авив», — сообщает иранское информагентство «Мехр».

Кроме того, Хейдари напомнил, что две недели назад Иран успешно провел учения Eqtedar, а также отметил, что иранские военные располагают беспилотниками с дальностью полёта до 2 тыс. км.

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