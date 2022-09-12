Москва, 12 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Законопроект о праве граждан с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание.

Сейчас эти граждане подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве.

Одновременно предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении.

При этом для граждан, у которых изменилось количество детей в период их пребывания в резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из резерва, если такое изменение является основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и (или) основанием получения освобождения от призыва на военные сборы.

Правительство России законопроект поддерживает.

Однако там отмечают, что «предусмотренное законопроектом исключение всех граждан, пребывающих в запасе, имеющих трех и более детей, из числа освобождаемых от призыва на военные сборы нецелесообразно, так как оказывает существенное влияние на их права и права членов их семей». Указанное исключение возможно предусмотреть только в отношении граждан, изъявивших желание заключить контракт о пребывании в резерве, уточнили в правительстве.

Поправки предлагаются на фоне специальной военной операции.

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