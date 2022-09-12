Вашингтон, 12 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Американский режиссёр Зак Креггер, снявший хоррор «Варвар», рассказал о планах выпустить проект по вселенной DC. Об этом пишет портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж. Кристофер Нолан. 2005. США, Великобритания Бэтмен

По словам Креггера, предстоящий проект будет «связан с Бэтменом», а его съёмки начнутся в обозримом будущем: «Я написал сценарий, и я совершенно одержим им. Итак, однажды… Я хочу это сделать». В то же время режиссёр не стал объяснять, с какими именно персонажами Готэма будет связана будущая лента.

Напомним, 9 сентября 2022 года состоялась премьера фильма «Варвар». Режиссёром картины выступил Зак Креггер, а главные роли в ней исполнили Билл Скарсгард, Джорджина Кэмпбелл и Джастин Лонг.