12 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 19:11 — REGNUM Несколько экс-советников бывшей первой леди США Хиллари Клинтон поддержали ее отказ баллотироваться в президенты, при этом некоторые предположили, что она все равно не смогла бы стать успешным кандидатом из-за низкого рейтинга.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в программе CBS Evening News Клинтон сказала, что она не собирается снова баллотироваться в президенты после двух неудачных попыток в 2008 и 2016 годах.

«Будете ли вы когда-нибудь снова баллотироваться в президенты?» — спросила О’Доннелл.

«Нет, нет», — ответила Клинтон. «Но я сделаю все возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию, верховенство закона и поддерживает наши институты».

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox Nes.

«Я умоляю ее баллотироваться снова. Выражение лиц ее сторонников, когда она проиграла Трампу, было бесценным. Эта фотография является фоном на моем домашнем экране. Она приносит радость в мою жизнь каждый раз, когда я вхожу в компьютер», — пишет mikeiscool.

»… но вы должны признать, что видеть, как она почти сошла с ума в годы после выборов и обвиняла всех, кроме себя, было бесценно. Я бы хотела увидеть это снова!» — отвечает bowman02.

«Да, я на 100% готов к битве Трамп против Хиллари. В основном я хочу вернуть Трампа, но я очень хочу, чтобы демократы плакали несколько недель. Они не заслуживают меньшего», — продолжает Hunter’sPipe.

«Слова избираться и Хиллари НИКОГДА не должны использоваться в одном предложении. То же самое относится к словам «Хиллари» и «президент», — указывает Chulo335.

Хиллари Клинтон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что для меня по-прежнему невероятно, так это то, что люди даже рассматривают возможность выдвижения Хиллари на пост президента! Я голосовал за Трампа только для того, чтобы этого не произошло. Я считаю, что он отлично справился со своей работой после избрания, и я могу только мечтать о том, насколько успешной была бы эта страна сейчас, если бы он не встретил такое крайнее сопротивление во всем, что он пытался сделать», — рассказывает sheepledog55.

«Мало кто понимает, что она почти стала президентом, не поговорив с обычным человеком, с кем-то не срежиссированным или заранее отобранным на профсоюзном мероприятии или с группой учителей, у которых все было расписано по сценарию. Ни одного вопроса от реального человека», — вспоминает tuscawillajoe.

«Клинтон — единственная причина, по которой я голосовал за Трампа в 2016 году. Но мне очень нравится его президентская политика и его очень искренняя любовь к Америке», — делится conservativenotrepublican123.

«Клинтон была единственной причиной, по которой я голосовал за Трампа в 2016 году. Трамп был единственной причиной, по которой я голосовал за Трампа в 2020 году. Либералы — единственная причина, по которой я голосую за республиканцев по всем пунктам! Они действительно уничтожили прогресс в этой стране и вернули нас в эпоху Картера!» — отвечает SoontobeLD.

«Она не баллотируется потому, что у нее нет абсолютно никаких шансов на победу. Ей не хватает характера, честности, и она просто не тот человек, которому можно доверять. Уходи Хиллари!» — восклицает barkley1.

«Спасибо президенту Трампу за прекращение политической династии Клинтонов», — благодарит NotaCuomoFan.

«Клинтон ответила: «Но я сделаю все возможное, чтобы убедиться, что у нас есть президент, который уважает нашу демократию, верховенство закона и поддерживает наши институты». Хм. Если это правда, то ей придется голосовать за республиканцев», — отмечает RED1812.

«Демократам нечего предложить этой стране. Даже самым центристским демократам нельзя доверять, потому что они все еще демократы, видя, что их партия сейчас представляет и сделала с этой страной за последние 18 месяцев. Я независимый республиканец и буду голосовать за республиканцев до самого конца», — подчеркивает californiascreaming.

Ранее американский аналитик Джэйсон Николс предупредил об опасности потенциального выдвижения кандидатуры Хиллари Клинтон в 2024 году на президентских выборах США.

«Никто так не бодрит правых, как Хиллари Клинтон. Она Трамп для Демпартии… Хиллари Клинтон делает то же самое — бодрит правых, и они идут голосовать против нее, что создает большие трудности для демократов», — объяснил Николс в программе Fox News и добавил, что женщин-афроамериканок — «опору Демократической партии» — возмутит выдвижение Клинтон, и они почувствуют себя преданными, если она заменит вице-президента Камалу Харрис, которая является афроамериканкой.

Читайте ранее в этом сюжете: «Никто так не бодрит правых, как Хиллари Клинтон. Она Трамп для Демпартии»

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