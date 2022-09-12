Москва, , 18:55 — REGNUM Визовые ограничения, вводимые Парижем для граждан России, скажутся на величине сборов и на сроке рассмотрения заявки, сообщили 12 сентября в посольстве Франции в РФ.

Константин Коровин. Париж. 1939

Уточняется, что отмену краткосрочных виз для российских граждан Франция решила не вводить, но она ужесточает условия их получения. Так, визовый сбор теперь составит €80 (был €35). Кроме того, до 45 дней увеличен срок рассмотрения запроса российского гражданина на визу.

Стоит отметить, что долгосрочных виз все эти нововведения не касаются.

Напомним, упрощённые требования к выдаче гражданам России краткосрочных виз в страны ЕС начал действовать в 2007 году. Приостановку этого режима для граждан РФ Совет ЕС утвердил 9 сентября 2022 года: решение начало действовать с 12 сентября.

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