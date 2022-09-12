Москва, 12 сентября 2022, 18:55 — REGNUM Визовые ограничения, вводимые Парижем для граждан России, скажутся на величине сборов и на сроке рассмотрения заявки, сообщили 12 сентября в посольстве Франции в РФ.

Константин Коровин. Париж. 1939
Константин Коровин. Париж. 1939

Уточняется, что отмену краткосрочных виз для российских граждан Франция решила не вводить, но она ужесточает условия их получения. Так, визовый сбор теперь составит €80 (был €35). Кроме того, до 45 дней увеличен срок рассмотрения запроса российского гражданина на визу.

Стоит отметить, что долгосрочных виз все эти нововведения не касаются.

Напомним, упрощённые требования к выдаче гражданам России краткосрочных виз в страны ЕС начал действовать в 2007 году. Приостановку этого режима для граждан РФ Совет ЕС утвердил 9 сентября 2022 года: решение начало действовать с 12 сентября.

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