Челябинск, 12 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Челябинской области прошедшие 11 сентября выборы были самыми спокойными за последние несколько лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной Общественной палаты.

Все на выборы!

За день голосования штаб не зафиксировал ни одного нарушения. А все сигналы, поступающие из telegram-каналов о якобы имевших место нарушениях, оказались необоснованными.

«На мой взгляд, выборы прошли чисто», — сказал глава палаты Николай Дейнеко.

Член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Максим Двойненко отмечает, что выборы прошли в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 9–11 сентября в 24-х муниципалитетах Челябинской области проводились местные выборы. Кроме того, в Троицком районе избрали депутата Заксобрания по одномандатному округу № 25.

Всего в ходе 72 избирательных кампаний был замещён 221 вакантный мандат.