Добрянка, Пермский край, , 18:42 — REGNUM В Пермском крае два предприятия получат федеральные гранты на развитие агротуризма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Рыба Ru.torange.biz

Компании работают в Осинскогом городском округе и Добрянке. Обе связаны аквакультурой.

В Осинском городском округе предприятие занимается разведением карпа и форели. Для жителей или гостей муниципалитета планируется организовать рыбалку с предоставлением необходимого рыболовного инвентаря в прокат. Кроме того, предполагается создать кемпинг для сельского отдыха и проведения массовых мероприятий. На реализацию проекта выделяют 10 млн рублей.

В Добрянке с помощью средств гранта планирует запустить туристический маршрут на предприятии под названием «Путешествие к ровесникам динозавров». История осетровых рыб насчитывает более 250 млн лет. Туристам покажут весь технологический цикл получения осетровых рыб — от икры до взрослой особи. Участники туристического маршрута смогут посетить мальковый цех «Детский сад «Малёк» и пастбище осетровых рыб, а также поймать форель и продегустировать местные деликатесы — царскую уху из стерляди, запеченную осетрину, чёрную осетровую икру.

Собственники рыболовного агрохозяйства для реализации проекта планируют построить гостевой дом для туристов, провести благоустройство территории базы отдыха, а также реконструировать уже существующий на ферме небольшой дом отдыха с баней. На эти одобрено также 10 млн рублей.