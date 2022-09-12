История вопроса

На смену политике 90-х, когда нападению подвергалось всё, что связано с Советским Союзом, в России вспомнили о патриотическом воспитании и сохранении духовных основ, объединяющих граждан России. Важнейшее место заняла память о победе в Великой Отечественной войне как проявлении массового патриотизма и героизма советского народа.

Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% — в иностранной прессе.

Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на территории бывш. УССР и в Прибалтике.