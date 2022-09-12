Петербург поможет Донбассу отметить 80-летие освобождения от фашистов
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Санкт-Петербург поможет Донбассу отметить 80-летие освобождения от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября в эфире «Радио России» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава Северной столицы напомнил, что Петербург поздравил лидера ДНР Дениса Пушилина и главу администрации Мариуполя Константина Иващенко со знаменательными датами. Советская армия 8 сентября 1943 года освободила нынешний Донецк, а 10 сентября — Мариуполь.
«В следующем году Петербург обязательно поможет Донбассу и нашему городу-побратиму Мариуполю отметить 80-летний юбилей освобождения от фашистов», — поделился планами Беглов.
Напомним, что в Петербург по приглашению Беглова прибыла группа ветеранов Великой Отечественный войны с Донбасса. Они приняли участие в мероприятиях в День памяти погибших в блокаду.