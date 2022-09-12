Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Санкт-Петербург поможет Донбассу отметить 80-летие освобождения от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября в эфире «Радио России» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА Regnum Губернатор Петербурга Александр Беглов

Глава Северной столицы напомнил, что Петербург поздравил лидера ДНР Дениса Пушилина и главу администрации Мариуполя Константина Иващенко со знаменательными датами. Советская армия 8 сентября 1943 года освободила нынешний Донецк, а 10 сентября — Мариуполь.

«В следующем году Петербург обязательно поможет Донбассу и нашему городу-побратиму Мариуполю отметить 80-летний юбилей освобождения от фашистов», — поделился планами Беглов.

Напомним, что в Петербург по приглашению Беглова прибыла группа ветеранов Великой Отечественный войны с Донбасса. Они приняли участие в мероприятиях в День памяти погибших в блокаду.