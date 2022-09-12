Москва, , 18:34 — REGNUM Управление федеральной налоговой службы России приняло решение о ликвидации рекламного агентства «МГ Лаб», которое принадлежит известному российскому юмористу Максиму Галкину. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает RT.

Максим Галкин Vishnemalinovsk

Ранее Галкин уже сообщал, что собирается закрыть свое именное рекламное агентство «МГ Лаб». По его словам, обусловлено это отсутствием новых проектов.

Открыто данное агентство было в 2020 году, и тогда же оно показало прибыль 3,2 млн рублей. Однако уже в 2021 году агентство показало убытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как началась специальная военная операция России на территории бывшей УССР, Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой покинули Россию. При этом Галкин начал делать вопиющие антироссийские заявления, находясь за рубежом.

Оттуда же Галкин и подал заявку в ФНС о закрытии своего рекламного агентство.

Примечательно, что Алла Пугачева и её с Галкиным совместные дети недавно вернулись в Россию. Юморист при этом остался за границей.