Белград, 12 сентября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Сербский министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович заявила, что с ноября республика откажется от российской нефти из-за западных санкций, сообщает 12 сентября Tanjug.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Мы с 1 ноября не будем больше импортировать российскую нефть», — сказала Михайлович, пояснив, что республика продолжит получать нефть из Киркука (Ирак), а также «будет иранская нефть или какая-то другая нефть», помимо добываемой в самой Сербии.

Она пояснила, что до сих пор доля российской нефти в импорте Сербии составляла четверть, пятая часть добывалась в самой республике, ещё 55% составляла иракская нефть. Так было до санкций. Затем доля российской нефти выросла до 55% — из-за невысокой цены.