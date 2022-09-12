Тюмень, 12 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В тюменском селе Боровое, в областной больнице № 19, сотрудники оштрафованы за нарушения санитарных норм при заборе анализов у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

75.ru Лаборатория по исследованию анализов

Прокурорская проверка была организована по обращению матери шестилетней девочки о нарушении санитарных норм и правил при заборе анализов в вышеуказанной больнице. В медучреждении были выявлены ненадлежащая уборка в кабинетах, отсутствие необходимых маркировок на инвентаре, а также несоблюдение требований к накоплению медицинских отходов.

В отношении врача-эпидемиолога и старшей медицинской сестры больницы возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и по ч.1 ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Управление Роспотребнадзора по Тюменской области привлекло медиков к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере двух тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM были, в Тюмени от действий псевдоврачей пострадали 165 пенсионеров. После проведения диагностики они сообщали гражданам ложные сведения о состоянии их здоровья и убеждали срочно пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей.