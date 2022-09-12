12 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве создали петицию, автор которой предложил установить памятник британской королеве Елизавете II.

Оксана Переможенко, , 18:54 — REGNUM В Киеве предложили установить памятник британской королева Елизавете II. Соответствующая петиция, как сообщает издание «Страна», была размещена в приложении «Киев цифровой».

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы петиции призвали поставить памятник Елизавете II на месте монумента одному из командиров Красной армии Николаю Щорсу. Петиция пока набрала 600 голосов, и если данное предложение поддержат более 6000 человек, то петицию должны будут рассмотреть.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сарказмом указали, что данная инициатива указывает на то, что б. УССР стала колонией Британии.

«Преклонив однажды колени — можно навечно остаться рабом». В приложении «Киев Цифровой» появилась петиция об установке памятника королеве Елизавете II. На месте памятника Николаю Щорсу. Считаю, что по этой логике Киев уместно переименовать в Джонсонград. Построенный Потемкиным Николаев — в Лизгород. И дальше по списку», — комментирует новость в своем телеграм-канале журналистка из бывш. УССР Диана Панченко.

«Львов — Байденоград. Звучит ведь, и деду приятно будет», — иронизирует Сергей.

«Наверное, первый случай в истории, когда народ добровольно сдавался в рабство», — добавил Анатолий.

«Непонятно, метро почему не закопают? Его же коммунисты строили», — пишет Kugut.

«Ну не нравится им быть малороссами, хотят быть малобритами», — написал Mikhail M.

«Одного не пойму — почему им так нравится Елизавета II и одновременно не нравится Екатерина II», — задалась вопросом Olga S.

«У них вообще нет конкурентов по маразму», — с юмором отреагировала Елена О.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Композиция англичанка гадит будет живописно смотреться в Киеве», — иронизирует Dmitry.

«Да оставьте её в покое! Пусть уже горит в аду бабуля!.. За все воздастся!..» — пишет Оксана.

«Искусственная страна, страна-ошибка. Нет никого и ничего своего, чем можно было бы гордиться. Свою историю стирают, заменяя сказками. Как до такого можно было скатиться?» — не понимает Татьяна.

«И британский флаг повесить на Банковой, чтоб всё было понятно…» — комментирует Anton T.

«Дурдом отдыхает! Может, Киев переименовать в Елизаветинск?» — с сарказмом призвала Татьяна.

«Правильно! В колонии Британии должен быть памятник королеве! Им без разницы, кому служить… Гитлеру или Джонсону!» — отметил Арчи.

«Ну конечно, памятник Екатерине, благодаря которой были построены несколько городов, нужно снести, а королеве, благодаря которой в том числе страна почти уничтожена — установить…» — подытожила Tatyana.

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