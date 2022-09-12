Оренбург, , 18:36 — REGNUM В центре Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект уже согласован Министерством культуры России.

Здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором учился летчик-космонавт Юрий Гагарин — объект культурного наследия Nutribit

Проектирование началось в 2021 году. На разных этапах готовности проект обсуждался с общественностью и экспертным сообществом. Разработкой документа занимался НИИ Генплана города Москвы. В ближайшее время проект поступит на утверждение в правительство Оренбургской области.

Новая охранная зона охватит большой район старой застройки, ограниченный рекой Урал, ул. Черепановых, пер. Урюпинским, ул. Милиционерской, ул. Курача, ул. Яицкой, ул. Чичерина, ул. Рыбаковской и ул. Маршала Г. К. Жукова. В границах зоны располагается 271 объект культурного значения: 22 — федерального, 236 — регионального и 13 — местного.

«Создание объединённой охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории. В частности, будут сформулированы общие правила новой застройки в историческом районе, в том числе требования к этажности зданий. Кроме того, будут жесткие требования к сохранению естественного природного ландшафта и ведению хозяйственной деятельности», — отметил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Новостройки, которые будут появляется в перспективе в объединённой зоне объектов культурного наследия, должны соответствовать общей архитектурно-композиционной стилистике района.