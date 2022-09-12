Москва, 12 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Киевские вооруженные формирования несут масштабные потери прежде всего в личном составе. Об этом 12 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его словам, долго в таком режиме вести боевые действия Киев не сможет — ему просто не хватит людей.

«Чтобы вести масштабную войну с таким количеством потерь, как сейчас, нужно иметь потенциал несравнимо больший чем у [б. УССР]. Долго держаться в таком состоянии [б. УССР] не может. Своих людей Запад на [б. УССР] отправлять не станет. А людской потенциал [б. УССР] истощается все больше. И сейчас мы имеем возможность мобилизовать людей грамотным способом, чтобы вводить людей в нужном режиме, а у [б. УССР] людской ресурс истощается», — сказал Ходаковский.