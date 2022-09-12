Москва, , 19:39 — REGNUM В Мурманске завершилась агитационная акция Минобороны России «Сила в правде». За время стоянки корабль посетило почти 13,5 тысяч жителей Кольского Заполярья. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

БДК «Иван Грен» Mil.ru

Для посетителей выставки было организовано выступления музыкантов военного оркестра и артистов ансамбля песни и пляски Северного флота.

Кроме того, на борту корабля можно ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Также посетителям представилась возможность увидеть современное вооружение береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России.

Главной целью агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» является поддержание стабильности в российском обществе, демонстрация успехов и достижений современных Вооружённых сил России, противодействие попыткам фальсификации военной истории и патриотическое воспитание молодёжи. Кроме того, акция направлена на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Отметим, что большой десантный корабль проекта 11 711 «Иван Грен» построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и состоит на вооружении Северного флота. Судно было заложено 23 декабря 2004 года, 18 мая 2012 года было спущено на воду, а введён в эксплуатацию 20 июня 2018 года. «Иван Грен» может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также может базировать два вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте стартовала уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде», в которой впервые будет задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершает агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

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