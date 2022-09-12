Донецк, 12 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Донецке с лета более 60 человек пострадали в результате подрывов запрещённых противопехотных мин «Лепесток», применяемых киевскими вооружёнными формированиями. Об этом сообщил 12 сентября мэр города Алексей Кулемзин.

Цитата из видео: Обстановка в городе Попасная. Украинские боевики используют мины «лепестки». Пресс-служба народной милиции ЛНР ПМФ-1 «Лепесток»

«С большим сожалением могу констатировать, что «Лепестки» продолжают присутствовать в городе, притом что идёт разминирование. Но это недаром запрещённая мина», — приводит его слова РИА Новости.

Мэр Донецка уточнил, что на сегодняшний день в столице Донецкой Народной Республики зарегистрировано 63 случая подрыва людей на минах ПФМ-1 и ПФМ-1С, в том числе ранения получили двое детей.

Читайте также: ВСУ целятся в жителей Донбасса минами «Лепесток» — фоторепортаж