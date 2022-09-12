Уфа, 12 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Склад готовой продукции сгорел в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Тушение пожара

Сообщается, что днем 12 сентября спасатели г. Салавата получили информацию о пожаре в одноэтажном кирпичном здании размерами 30×10 метров, расположенном по ул. Колхозная. На ликвидацию пожара было подано три ствола РСК-50.

Отмечается, что к счастью никто не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Вскоре спасателям удалось справиться с огнем. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.