Москва, 12 сентября 2022, 18:14 — REGNUM Киев может попытаться пойти в атаку на участке фронта в районе города Угледар. Об этом 12 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, информация об этом российской стороне поступает из разных источников.
«Есть целый комплекс информации, которая получается различными способами, и эта информация говорит о том, что на угледарском направлении противник наращивает группировку. Противник готовится к удару — ему нужно поддерживать темпы, поддерживать ажиотаж его условных успехов, которые носят временный характер», — сказал Ходаковский.
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