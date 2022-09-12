Москва, 12 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Киев может попытаться пойти в атаку на участке фронта в районе города Угледар. Об этом 12 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его словам, информация об этом российской стороне поступает из разных источников.

«Есть целый комплекс информации, которая получается различными способами, и эта информация говорит о том, что на угледарском направлении противник наращивает группировку. Противник готовится к удару — ему нужно поддерживать темпы, поддерживать ажиотаж его условных успехов, которые носят временный характер», — сказал Ходаковский.