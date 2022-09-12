Марксовский район, Саратовская область, , 18:57 — REGNUM В Саратовской области 44-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что днем 2 июля 2022 года в районе 7 км автодороги со стороны села Раскатово Марксовского района в направлении перекрестка с автодорогой «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» водитель с четырьмя пассажирами, из них трое несовершеннолетних, двигался на автомобиле «Лада Гранта». В дождливую погоду на мокрой дороге он нарушил правила дорожного движения и ехал со скоростью около 100 км/час. Из-за выбранной скорости и погодных условий водитель допустил занос и выезд машины на земельный участок, а затем на полосу встречного движения, с последующим съездом в наполненный водой Приволжский магистральный канал. Водитель взял с собой младшего из детей и выбрался на берег. Из погруженного в воду автомобиля были извлечены тела женщины 1994 года рождения, а также двоих детей 2016 и 2018 годов рождения. Причиной их смерти названа механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 8 сентября недалеко от села Песчаный Умет в Саратовской области 26-летняя девушка, управляя автомобилем, не справилась с управлением и опрокинула транспортное средство. В результате ДТП погибла девочка, которая находилась на пассажирском сиденье.

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