Пловдив, Болгария, , 18:14 — REGNUM Правительство Болгарии распорядилось направить в пострадавшие от масштабного наводнения районы Пловдивской области на юге страны крупную партию медпрепаратов для предотвращения эпидемических заболеваний. Об этом 12 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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В разрушенные стихией населенные пункты Каравелово Богдан и Слатина уже доставлена партия вакцин от дифтерии, столбняка и коклюша. В ближайшее время в регион доставят средства для очищения водопроводной воды.

Напомним, в результате самого масштабного в новейшей истории Болгарии наводнения 2 — 3 сентября в регионе погибли несколько человек и были разрушены более 500 домов. Кроме того, в ряде районов фактически уничтожены инфраструктура и средства связи.

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