Пловдив, Болгария, 12 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Правительство Болгарии распорядилось направить в пострадавшие от масштабного наводнения районы Пловдивской области на юге страны крупную партию медпрепаратов для предотвращения эпидемических заболеваний. Об этом 12 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

В разрушенные стихией населенные пункты Каравелово Богдан и Слатина уже доставлена партия вакцин от дифтерии, столбняка и коклюша. В ближайшее время в регион доставят средства для очищения водопроводной воды.

Напомним, в результате самого масштабного в новейшей истории Болгарии наводнения 2 — 3 сентября в регионе погибли несколько человек и были разрушены более 500 домов. Кроме того, в ряде районов фактически уничтожены инфраструктура и средства связи.