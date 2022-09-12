Брюссель, , 20:07 — REGNUM Растущие климатические амбиции Европейского союза требуют беспрецедентного роста возобновляемых источников энергии и диверсифицированных поставок критически важного сырья. Построение долгосрочных партнерских отношений и инвестиции в инновации будут иметь жизненно важное значение, чтобы проложить путь к экологически чистому и безопасному энергетическому будущему. Об этом сообщает (Бельгия).

Арктика Military Sealift Command

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По словам Мари-Энн Конинс и Карен ван Лун, авторов статьи, в условиях, когда энергия используется в качестве важного геополитического оружия, а цены на энергоносители стремительно растут, необходимость в усилении энергетической безопасности и надежных поставщиках ресурсов имеет важное значение. Они также считают, что Европейский союз осознал, что должен уменьшить зависимость от своих природных ресурсов, чтобы обеспечить свое процветание, защитить свои интересы и укрепить свою стратегическую автономию.

«Особенно следует учитывать европейский арктический регион при рассмотрении роли, которую он может сыграть в качестве поставщика возобновляемых источников энергии, устойчивого развития и надежного поставщика важнейших видов сырья. Несмотря на специфические проблемы и издержки, связанные с его холодным климатом, регион имеет определенные преимущества перед частями мира, где политическая нестабильность или низкие экологические стандарты являются проблематичными. Благодаря имеющимся ресурсам, опыту и технологическим инновациям Арктика, которую часто называют испытательным полигоном для инноваций и центром высокотехнологичных знаний, может сыграть важную роль для ЕС в реализации его целей «Зеленого соглашения», ликвидации его зависимости от ископаемого топлива, укреплении его автономии и обеспечении его процветания», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия продлевает срок службы своей последней арктической угольной шахты, которая находится на архипелаге Шпицберген. Добыча угля должна была завершиться в 2023 году, но теперь она будет работать до 2025 года в условиях энергетического кризиса в Европе.

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