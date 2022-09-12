Донецк, , 18:20 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреляли Донецк и поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает 12 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Донецк и Александровка были обстреляны 152-мм и 155-мм снарядами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16:20 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — указано в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.

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