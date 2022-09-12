Асбест, Свердловская область, , 18:07 — REGNUM Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проиграл выборы в городскую думу Асбеста Свердловской области. Об этом 12 сентября сообщает ЦИК России.

Вадим Самойлов Елена Стрельникова © ИА REGNUM

Он баллотировался в качестве самовыдвиженца по 15-му одномандатному округу. За него проголосовали 208 человек. А победу одержал Евгений Шабанов, он заручился голосами 366 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Свердловской области проходили местные выборы, также уральцы выбирали губернатора. При рекордно низкой явке победу одержал Евгений Куйвашев.