Асбест, Свердловская область, 12 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проиграл выборы в городскую думу Асбеста Свердловской области. Об этом 12 сентября сообщает ЦИК России.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Вадим Самойлов

Он баллотировался в качестве самовыдвиженца по 15-му одномандатному округу. За него проголосовали 208 человек. А победу одержал Евгений Шабанов, он заручился голосами 366 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Свердловской области проходили местные выборы, также уральцы выбирали губернатора. При рекордно низкой явке победу одержал Евгений Куйвашев.