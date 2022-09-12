Энергодар, Бывш. УССР, , 18:02 — REGNUM Шестой энергоблок Запорожской АЭС был отключен по инициативе киевского оператора атомных электростанций НАЭК «Энергоатом». Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире «Первого канала».

По его словам, дальнейшая работа ЗАЭС стала невозможна из-за существенных повреждений линий электропередачи и подстанций на ряде участков в результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

На текущий момент генерация электроэнергии осуществляется только для обеспечения нужд самой станции, в Энергодар и ближайшие населённые пункты электричество поступает из России, уточнил Волга.

Глава администрации Энергодара добавил, что для перезапуска Запорожской АЭС предусмотрен специальный регламент. Артобстрелов со стороны ВСУ в последнее время стало меньше, однако несколько дней назад был нанесён удар по распределительному устройству, что привело к отключению электричества, отметил он.