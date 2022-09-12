Белгород, 12 сентября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Пожилая женщина погибла в результате обстрела села Логачёвка (Белгородская область) 12 сентября, написал глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Он уточнил, что погибшая — женщина 1942 года рождения, приехавшая в Белгородскую область с территории б. УССР.

Кроме того, ещё четыре человека получили ранения средней степени тяжести — один житель Логачёвки и трое выходцев с территории б. УССР. Все раненые госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

Губернатор добавил, что в Логачёвке зафиксированы частичные разрушения хозяйственных построек и частных домовладений, повреждены машины и ЛЭП. Пока отключена подача электроэнергии и газа.