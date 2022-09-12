Красногорск, 12 сентября 2022, 18:01 — REGNUM На территории Подмосковья в период с 13 по 14 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом 12 сентября сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Лесной пожар
Лесной пожар

По этой причине жителям региона рекомендовано ограничить свое пребывание на улице и не разводить костры в лесу.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 13 по 14 сентября местами по Московской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — сказано в сообщении.

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