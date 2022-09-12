Красногорск, , 18:01 — REGNUM На территории Подмосковья в период с 13 по 14 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом 12 сентября сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Лесной пожар

По этой причине жителям региона рекомендовано ограничить свое пребывание на улице и не разводить костры в лесу.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 13 по 14 сентября местами по Московской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — сказано в сообщении.

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