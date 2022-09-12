Любляна, 12 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В настоящее время нереально ожидать признания Сербией независимости Косово. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович 12 сентября, после саммита лидеров процесса Брдо-Бриони в Словении.

Damir Sencar Зоран Миланович

При этом Миланович подчеркнул, что Хорватия поддерживает независимость Косово.

«Я поддерживаю признание Косово, но в данный момент нереально ожидать, что Сербия признает Косово. Это решение ее президента Александра Вучича и всей страны. Мы не хотим усложнять вещи, у нас была возможность сесть и выслушать обе стороны», — процитировало издание Koha слова Милановича.

Миланович добавил, что от своего сербского коллеги Александра Вучича он узнал, что около 80% граждан Сербии выступает против членства их страны в ЕС.

Напомним, что албанские сепаратисты считают «взаимное признание» Косово и Сербии единственным возможным итогом переговоров о «нормализации отношений», которые ведутся между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без «взаимного признания» Белград и Приштина не могут рассчитывать на прием в Евросоюз.