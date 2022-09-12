Донецк, 12 сентября 2022, 17:55 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что войска киевского режима не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана, однако ситуация остается контролируемой. Об этом Пушилин заявил сегодня, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска отступили из Харьковской области под нажимом превосходящих сил киевского режима. Фронт установился по реке Оскол. Наиболее опасный участок — это район Красного Лимана, где ВСУ предпринимают попутку наступления. Однако пока эти попытки успехом не увенчались.