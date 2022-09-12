Химки, Московская область, , 17:55 — REGNUM Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что больше не вернется в подмосковный футбольный клуб.

Сергей Юран Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Пойду ли я в «Химки», если сейчас меня позовут? Нет. Я уже три раза входил в одну реку. Достаточно. У меня перед болельщиками, пред клубом совесть чиста. Я выполнял поставленные задачи. Тренироваться хочется. Через три недели простоя начинает колбасить, не хватает адреналина, напряжения», — заявил Юран в программе «Громко» в эфире федерального спортивного канала.

Сергей Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок» 9 августа 2022 года.

После девяти сыгранных матчей «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.