Москва, , 17:54 — REGNUM России следует продолжать наносить удары по инфраструктуре б. УССР. Об этом 12 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, удары по энергетической инфраструктуре следует продолжать. Более того, России следует активно бить по железнодорожной инфраструктуре б. УССР.

«Удары по энергетической системе [б. УССР] — по пяти крупнейшим ТЭС был нанесен удар. Но, думаю, это только начало — сейчас они восстановят электроснабжение, если принято решение нанести максимальный урон системе электрообеспечения [б. УССР] – нужно продолжать наносить удары. Думаю, что пора приступить к железнодорожной инфраструктуре. Это ознаменует собой очередной этап применения сил союзных войск на территории [б. УССР]», — сказал Бужинский.

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