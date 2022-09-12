Красноярск, 12 сентября 2022, 18:04 — REGNUM В одной из квартир города Красноярска обнаружены тела 16-летней и 17-летней девушек, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Тела были найдены в квартире на улице Воронова 10 сентября. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована с признаками отравления.
На данный момент известно, что девушки вместе отмечали день рождения. Местные СМИ утверждают, что речь может идти о передозировке наркотиками.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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