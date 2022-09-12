Красноярск, , 18:04 — REGNUM В одной из квартир города Красноярска обнаружены тела 16-летней и 17-летней девушек, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

После смерти mira66

Тела были найдены в квартире на улице Воронова 10 сентября. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована с признаками отравления.

На данный момент известно, что девушки вместе отмечали день рождения. Местные СМИ утверждают, что речь может идти о передозировке наркотиками.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане убит один из бывших командиров НИДА