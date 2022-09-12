Москва, , 17:52 — REGNUM В июле 2022 года из Киргизии в Россию перечислили через различные системы денежных переводов рекордную сумму — $110 млн (более 6 млрд 651 млн рублей). Об этом сообщает Национальный банк республики.

Денежные переводы

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Отметим, что прежний рекорд по сумме переводов был установлен в июне текущего года и составил $82 млн (свыше 4 млрд 958 млн рублей).

Всего же за семь месяцев с начала 2022 года из Киргизии перевели в Россию $451,5 млн (27 млрд 302 млн рублей), что на 60,5% или на $170,2 млн (около 10 млрд 292 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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