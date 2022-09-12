Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде досрочно начался отопительный сезон в 273 социальных учреждениях. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Холода Anatomia-remonta.ru

Городские власти решили дать отопление в 169 детских садов, 79 школ и 25 медицинских учреждений в связи с резким похолоданием.

По имеющейся информации, тепло за минувшие сутки стало поступать ещё в 77 детсадов, 32 школы и 14 медучреждений.

Вместе с тем, как отмечают в муниципалитете, отопление в жилых домах в Нижнем Новгороде не включат до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не снизится до плюс 8 градусов по Цельсию и не будет держаться на этом уровне в течение хотя бы пяти дней.