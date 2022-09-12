Эмполи, Италия, , 17:48 — REGNUM 12 сентября в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» в последнем матче шестого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

На матч назначена бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Ассистенты главного судьи — Дамиано Ди Иорио и Стефано Аффатато.

В последний раз «Эмполи» и «Рома» играли между собой 23 января 2022 года в матче 23-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился уверенной победой «волков» со счетом 4:2.

После пяти сыгранных туров «Рома» с тремя победами и десятью набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В случае победы «волки» могут подняться на пятую строчку.