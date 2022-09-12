Бишкек, 12 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Из-за отсутствия финансирования строительство более 90 школ в Киргизии пришлось приостановить как минимум на пять лет. Об этом заявила ведущий специалист отдела госзакупок и инфраструктуры Министерства образования Анара Калыкова, передаёт «24. kg».

Нет денег

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По словам чиновницы, республике требуется не менее 300 новых школ, но госстрой включил в список капитальных вложений только 205 таких объектов, из которых в итоге сдали в эксплуатацию лишь девять. Причём строительство двух из них оплатил фонд Саудовской Аравии.

Также она отметила, что в начале года Министерство образования внесло на рассмотрение Министерства финансов и Госагентства архитектуры и строительства список из 357 школ, которые необходимо построить. Среди них 245 учебных заведений, признанных аварийными.

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